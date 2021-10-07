Рига, 7 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Утром в пятницу, 8 октября, утром в восточных районах Латвии ожидается небольшой мороз, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Заморозки

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Ночью будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, южный, а температура воздуха во многих местах опустится до — 3 градусов. На побережье будет теплее — около +4.+7 градусов. День будет солнечным, а воздух прогреется до +11.+16 градусов.

В Риге будет малооблачно, без осадков. Ночью столбик термометра в столице Латвии опустятся до +4 градусов, а днем потеплеет до +14 градусов.

Синоптики также сообщили, что сентябрь 2021 года стал в Латвии одним из самых холодных за все время наблюдений. Средняя температура воздуха составила +11,1 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы и на 3,3 градуса меньше, чем в сентябре 2020 года.

Сентябрь оказался самым холодным с 2008 года и уже пятым месяцем 2021 года с температурой воздуха ниже нормы (после февраля, апреля, мая и августа). В свою очередь, июнь и июль, напротив, оказались самыми жаркими в истории метеонаблюдений Латвии.