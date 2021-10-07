Рига, 7 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Представители Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии считают, что в последнее время коронавирусCOVID-19 распространяется среди жителей республики, выдавая себя за насморк или легкую простуду. Об этом сообщил латвийский порталrus.lsm.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, руководитель центраЮрий Перевощиковубежден, что важно принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться самому или не заразить других: «Если появились симптомы — кашель, температура, даже просто насморк — с вероятностью как минимум 10% у человека коронавирус. Стоит остаться дома и связаться с семейным врачом».

По словам Перевощикова, нужно остановить распространение вируса на 40%, и в лучшем случае на 60% сократить контакты между людьми, однако это не даст немедленного эффекта, поскольку достаточно много заразившихся «уже на пути в больницу».

Согласно прогнозам, к концу октября нынешнего года в Латвии каждый день будут выявлять по 3 400 новых случаев, потому что этот показатель удваивается каждые 12 дней. Это значит, что уже 19 октября будет больше 2 300 зараженных за день.

7 октября 2021 года в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении.