Рига, 7 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Латвии в четверг, 7 октября, введена чрезвычайная ситуация (ЧС) в национальном здравоохранении. Как сообщил латвийский портал Diena, соответствующее решение одобрило правительство на своем заседании.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Поясная принятое решение, министр здравоохранения страны Даниэлс Павлютс заявил, что чрезвычайная ситуация расширяет полномочия учреждений здравоохранения в распределении своих ресурсов между лечением коронавирусных и прочих пациентов, фактически давая им возможность ограничивать плановое лечение по мере необходимости.

Павлютс подчеркнул, что введение ЧС связано с переполненностью больниц. В настоящее время в Латвии госпитализировано более 650 пациентов с COVID-19, а в течение следующих двух недель их число, по прогнозу, превысит 1000.

«То, что нас ждет в ближайшие недели, внушает страх. Если закончатся ресурсы в интенсивной терапии, то в ближайшей перспективе ничего изменить не удастся», — сообщил министра.

Он добавил, что в Латвии нет недостатка в автомобилях скорой помощи. Проблема заключается в том, что эти автомобили простаивают в очереди перед приемными отделениями больниц с ковид-пацментами и из-за этого не успевают своевременно реагировать на другие вызовы.