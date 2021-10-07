Таллин, 7 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Правительство Эстонии одобрило предложение Министерства социальных дел о финансовой поддержке учреждений социального попечения в соответствии с тем, как в них проходит вакцинация работников, а также вакцинация клиентов бустерной (третьей) дозой. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

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Как сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в момент, когда эпидемия показывает тенденцию роста, необходимо вновь обратить повышенное внимание на все наиболее критические места, чтобы защитить самые уязвимые для COVID-19 группы риска.

«Правительство считает очень важным вопросом мотивацию домов попечения путем оказания дополнительной помощи, чтобы персонал, который обслуживает нуждающихся в опеке людей, был вакцинирован, и чтобы вирус не нашел в домах престарелых новых жертв», — заявила она.

Так, на каждого работника, прошедшего полный курс вакцинации, планируется выплачивать пособие в размере 120 евро, если доля вакцинированных работников в учреждении составляет не менее 90%. Дом попечения имеет возможность увеличить сумму пособия на 50−90%, если выполнит рекомендацию в отношении вакцинации клиентов бустерной дозой. В этом случае дом попечения может получить пособие, в общей сложности, в размере от 180 до 228 евро на работника.

Минимальная сумма пособия составит 1200 евро на одно учреждение. Общая стоимость предлагаемой меры поддержки 823 728 евро.

По данным департамента социального обеспечения Эстонии, в учреждениях по социальному уходу, работающих круглосуточно, насчитывается 4 150 работников, в том числе 2 416 специалистов по уходу, а в учреждениях, предлагающих услугу специального ухода, насчитывается 1 042 работника, включая 47 специалистов по уходу.