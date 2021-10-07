Вашингтон, 7 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Компания Microsoft заявила 7 октября, что российские хакеры, якобы поддерживаемые государством, взламывают объекты в Соединенных Штатах и других странах, делая правительственные организации основным объектом своих атак, сообщают местные СМИ.

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По данным Microsoft, связанные с Москвой хакерские группы за 2021 год атаковали более половины правительственных организаций, в то время как в 2020 году этот показатель составлял всего 3%. В то же время, коэффициент успешности российских атак на правительственные и неправительственные организации вырос с 21% до 32% за год, говорится в отчете организации, посвященном деятельности киберпреступников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности заявил, что группировка российских хакеров якобы пыталась взломать правительственные сайты США и Европы.