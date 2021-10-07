Вашингтон, 7 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с запросом одобрения созданного ими препарата для вакцинации от коронавируса детей, возраст которых колеблется в рамках от 5 до 11 лет.

Вакцина

Об этом 7 октября сообщает официальная страница компании Pfizer в Twitter.

«Мы и BioNTech официально обратились в FDA для экстренного разрешения нашей вакцины от COVID-19 среди детей возрастом старше 5 и младше 12 лет», — указано в сообщении.

Ожидается, что эксперты FDA обсудят этот запрос не позднее 26 октября, сообщает по этому поводу телеканал CNN.

Ранее Pfizer опубликовала результаты второго этапа клинических исследований среди детей от 5 до 11 лет, заявив, что вакцина показала свою безопасность и обеспечивала «надежный иммунный ответ».