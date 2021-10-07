Афины , , 20:53 — REGNUM Правительство Греции в случае необходимости примет меры для борьбы с волной роста цен, ударившей по мировой экономике, заявил министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис 7 октября комментариях для SKAI TV.

Греция

Георгиадис сказал, что греческий рынок работает бесперебойно и что нет повода паниковать, поскольку нет опасности увидеть нехватку продуктов на полках, как в других странах. Он также отметил, что Евростат оценил уровень инфляции в Греции как самый низкий среди европейских стран. «В сентябре мы были на уровне двух третей от среднего показателя по Европе. Это означает, что наш рынок работает должным образом, и нагрузка на потребителя не так велика. Инфляция остается отрицательной, а доступные доходы греческих домохозяйств выросли в 2021 году», — добавил Георгиадис.

В правительстве примут дополнительные меры в случае необходимости, сейчас, подчеркнул греческий министр, не следует паниковать. Он добавил, что правительство разработало специальные меры, чтобы избежать обременения потребителей в результате глобального энергетического кризиса.