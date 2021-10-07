Бишкек, 7 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Столице Киргизии требуется гораздо больше школ, поскольку имеющиеся переполнены более чем в два раза. Об этом заявила глава управления образования мэрии Бишкека Назгуль Лосникова на брифинге сегодня, 7 октября.

Киргизия

Чиновница отметила, что столичные общеобразовательные учреждения рассчитаны на 76 тысяч учеников, но сейчас в них учатся около 176 тысяч детей.

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По её словам, власти пытаются хотя бы частично решить эту проблему за счёт возведения пристроек к некоторым школам.

Также представитель муниципалитета сообщила, что в настоящее время на территории киргизской столицы строится восемь новых школ и семь пристроек к уже имеющимся учебным заведениям.

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