Псков, , 16:14 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, поблагодарив его «за постоянную помощь и поддержку региона».

Встреча Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым (архивное фото) Kremlin.ru

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Как напомнил губернатор, по поручению главы государства создана Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Силами этой организации приводится в порядок большое количество объектов нашего культурного наследия», — отметил Ведерников.

По решению президента силами строителей Минобороны России в Псковской области построены три корпуса Псковской областной инфекционной больницы. Эта больница, подчеркнул губернатор, «сегодня является нашим основным инструментом в борьбе с пандемией, и за год работы спасла сотни жизней»

«При поддержке Главы Государства начинаем обновлять инфраструктуру приграничных районов — это большая работа, подготовка к которой активно идёт по всем направлениям. В планах — строительство учебно-лабораторного корпуса, модернизация электросети и коммунального хозяйства, дальнейшее развитие системы здравоохранения», — рассказал глава Псковщины.

Он добавил, что президент России «слышит нас, знает о наших сложностях, и помогает в реализации необходимых решений».

Ведерников пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, сил, удачи и новых побед».