Москва, 7 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. О том, какая погода ожидает жителей столицы России в предстоящие выходные, рассказала 7 октября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

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«В выходные будет замечательная погода. Ночью будет небольшая облачность, днём в воскресенье будет чуть больше облаков», — приводит ее слова RT.

При этом синоптик уточнила, что в ночное время в Москве в указанный период могут наблюдаться небольшие заморозки.

«Преобладающая температура в ночные часы 0…+2 ˚С, местами до — 3 ˚С. Дневная температура в субботу +11…+13 ˚С, в воскресенье на градус пониже, потому что будет больше облаков. Слабый западный ветер. Погода вполне комфортная, близкая к климатической норме», — добавила Позднякова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что благодаря влиянию антициклона, в Москве наблюдается повышенный фон атмосферного давления и шестой день подряд устанавливаются рекордные значения.