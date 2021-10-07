Москва, 7 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Реформировать Совет Безопасности ООН нужно так, чтобы там были шире представлены стран Африки, Азии и Латинской Америки. Такова позиция России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров отметил, что обменялся со своим руандийским коллегой оценками хода переговоров о реформе Совбеза ООН. Россия не меняла свою позицию на этот счёт, подчеркнул он.

«Мы убеждены, что всё содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности в Совете Безопасности стран, представляющих развивающийся мир, — Африку, Азию и Латинскую Америку», — сказал глава российской дипломатии.

Он также выразил признательность Руанде, чьи дипломаты традиционно поддержали инициативы Москвы на Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД полагают, что механизм ООН по расследованию применения химического оружия пора обновить. Об этом говорилось в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФВладимира Ермакова, зачитанном на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

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