Тирана, , 15:45 — REGNUM Новый министр юстиции Албании Ульси Манья 6 октября провел встречу с косовской коллегой Альбуленой Хаджиу.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Манья назвал темой обсуждения вызовы для систем юстиции Албании и Косово и реформу правоохранительной системы.

Министр подчеркнул, что реформа освободит правосудие от влияния политики и обеспечит ее независимое функционирование на страже закона. Стороны обменялись опытом и достижениями, при этом приоритетом был назван веттинг — проверка прошлого чиновников.

Албанский министр гарантировал Хаджиу полную поддержку и готовность поделиться практиками реформирования системы юстиции.

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