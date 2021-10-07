Ереван, 7 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 9598 исследований на коронавирус, из которых 1309 дали положительный результат. Об этом 7 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Pixabay.com Коронавирус

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Всего в стране выявили 268 672 носителя коронавируса. Из них 246 259 справились с инфекцией, в том числе 502 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 15 722 носителя коронавируса. За сутки их стало больше на 777 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6691 пациента с COVID-19, из которых 30 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8947 тестов на коронавирус 1155 были с положительным результатом. 381 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 22 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что министр здравоохранения республики Анаит Аванесян 6 октября заявила, что привиться от COVID-19 должны даже те, кто переболел этой болезнью. Она отметила, что пока нет исследований, сколько нужно антител для защиты от инфекции.