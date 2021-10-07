Джакарта, 7 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число заразившихся коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа выросло до 34, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Вику Адисасмито также заявил, что все случаи протекают бессимптомно.

«Я также хочу выразить признательность всем комитетам, особенно медицинским работникам, которые чутко реагируют на случаи заражения коронавирусом», — заявил Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусомзаявил, что 29 спортсменов и должностных лиц заразились коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа.

Подробнее в материале:На неделе спорта в Индонезии коронавирусом заразились почти 30 человек