Москва, 7 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал шокирующей и недопустимой ситуацию с применением насилия над осужденными в Саратовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможно при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе», — заявил Володин, отвечая на вопросы журналистов.

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области является Надежда Сухова.

Уголовные дела о применении насилия над осужденными в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее было обнародовано несколько видео из ОТБ — 1 УФСИН по Саратовской области, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилования, в том числе черенком швабры, заключенных. Возбуждены уже семь уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, и превышения должностных полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.