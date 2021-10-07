Хабаровск, 7 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Santeri Viinamäki Хоккей

В первом периоде нападающий «Трактора» Лукаш Седлак в меньшинстве открыл счёт. А в третьей 20-минутке форвард Никита Тертышный удвоил преимущество челябинской команды.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в КХЛ, на счету команды 24 очка. «Амур» идёт на 21-м месте с 11 очками.

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