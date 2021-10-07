Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 7 октября утвердили персональный состав 13 постоянных комиссий и их руководителей. Двенадцать комиссий возглавили депутаты-единороссы, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Флаг партии «Единая Россия»

После своего формирования все комиссии собрались на свои первые установочные заседания и избрали председателя комиссии и его заместителя. Затем эти решения были рассмотрены и утверждены на пленарном заседании Заксобрания.

Комиссии Заксобрания VII созыва возглавят:

по бюджету и налогам — Николай Пустотин («Единая Россия»), заместитель — Александр Рязанов (оба — «Единая Россия»);

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности — Александр Русских «Единая Россия»), заместитель — не выбран;

по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству — Андрей Лебедев (ЛДПР), заместитель — Даниил Федичев («Единая Россия»);

по ЖКХ и ТЭК — Михаил Коломыцев, заместитель — Родион Ким (оба — «Единая Россия»);

по экологии и природопользованию — Андрей Гардашников, заместитель — Никита Коваль (оба — «Единая Россия»);

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу — Василий Рыжков, заместитель — Светлана Потапова (оба — «Единая Россия»);

по здравоохранению — Александр Петров, заместитель — Людмила Тептина (оба — «Единая Россия»);

по законодательству, регламенту и депутатской этике — Вадим Густов, заместитель — Владимир Бодягин (оба — «Единая Россия»);

по МСУ, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе — Дмитрий Рытов, заместитель — Владимир Сидоренко (оба — «Единая Россия»);

по законности и правопорядку — Олег Петров («Единая Россия»), заместитель — Вадим Гришков (КПРФ);

по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи — Марина Левченко, заместитель — Павел Коржавых (оба — «Единая Россия»);

по социальной политике и трудовым отношениям — Татьяна Бездетко, заместитель — Светлана Рыжова (обе — «Единая Россия»)

по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям — Станислав Еремеев («Единая Россия»), заместитель — Валерия Коваленко («Справедливая Россия — За правду»).

«Теперь комиссии правомочны начать свою работу», — отметил глава Заксобрания Сергей Бебенин.

В парламенте Ленинградской области, состоящем из 50-ти депутатов, у «Единой России» 35 депутатских мест (70%). КПРФ смогла провести в Заксобрание семь депутатов (14%). У «Справедливой России» — пять мандатов (10%), у ЛДПР — три (6%).