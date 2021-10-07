Борисов надеется на заключение газового контракта РФ и Сербии в 2021 году
Белград, 7 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Долгосрочный договор на поставку российского газа в Сербию стороны могут заключить до конца текущего года. Об этом вице-премьер России Юрий Борисов заявил 7 октября на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сербском Златиборе.
Он отметил, что Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность по газу, так как достроила свою часть газопровода «Турецкий поток». Она не только получит необходимый объём газа, но и будет передавать энергоноситель дальше.
«И я надеюсь, что «Газпром» до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа», — сказал Борисов.
Он добавил, что Сербия сможет развивать новые направления, включая нефтехимию и газохимию, а это дополнительный вклад в развитие экономики.
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