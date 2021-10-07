Белград, 7 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Долгосрочный договор на поставку российского газа в Сербию стороны могут заключить до конца текущего года. Об этом вице-премьер России Юрий Борисов заявил 7 октября на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сербском Златиборе.

Goverment.ru Юрий Борисов

Он отметил, что Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность по газу, так как достроила свою часть газопровода «Турецкий поток». Она не только получит необходимый объём газа, но и будет передавать энергоноситель дальше.

«И я надеюсь, что «Газпром» до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа», — сказал Борисов.

Он добавил, что Сербия сможет развивать новые направления, включая нефтехимию и газохимию, а это дополнительный вклад в развитие экономики.

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