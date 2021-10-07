Цхинвал, 7 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 345 тестов на коронавирус, из которых 89 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 7 октября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 6531 носителя SARS-CoV-2, из них 5330 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 1201 носитель коронавируса.

В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале находятся 87 пациентов с COVID-19. За последние сутки оттуда выписали одного человека, а госпитализировали девять.

В течение 6 октября, в Южной Осетии выявили 75 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 248 тестов. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.