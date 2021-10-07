Москва, 7 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В блоке «Строительство» национального перечня стратегических инициатив содержатся планы по возрождению в России малых форм расселения.

Наталья Диева Деревня

В перечне, опубликованном 7 октября на сайте правительства в тексте соответствующего распоряжения, блок «Строительство» состоит из семи стратегических инициатив — «Реинжиниринг правил промышленного строительства», «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», «Национальная система пространственных данных», «Мой частный дом», «Мобильный город», «Новый ритм строительства» и «Инфраструктурное меню».

Некоторые инициативы, такие как инфраструктурное меню, стимулирование рынка промышленного строительства или планы по развитию частного домостроения уже обсуждались. Отдельного внимания заслуживает объединение в единую инициативу мероприятий по развитию крупных городов и малых форм расселения.