Хельсинки, 7 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Власти Финляндии продлили до конца октября ограничения на въезд в свою страну из России и ряда других государств. Причиной тому стал недостаточный охват вакцинацией граждан Финляндии и замедление темпа прививочной кампании. Это следует из документа, опубликованного 7 октября на сайте правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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"Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. Охват вакцинации еще недостаточный, по-прежнему существует риск перегрузки системы медицинской помощи. Поэтому необходимо продлить срок действия ограничения до 24 октября», — говорится в сообщении.

Как и ранее, въезд разрешен жителям Финляндии, которые возвращаются в страну, а также проживающим там гражданам других государств ЕС или Шенгенского соглашения. Кроме того, с 11 октября снимают запрет на въезд граждан Кувейта.

«Не граждане Финляндии, проживающие в другом государстве ЕС или Шенгенского соглашения, не имеют права возвращаться через Финляндию в страну своего проживания, за исключением воздушного транспорта, если транзит связан с отдыхом», — подчеркивается в документе.