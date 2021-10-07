Брюссель, 7 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Решение о сокращении российской миссии при НАТО связано не с конкретными событиями, а в целом с поведением России. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 7 октября на пресс-конференции в Брюсселе.

NATO Йенс Столтенберг

По итогам заседания Совета НАТО Столтенберг сообщил, что решение о высылке восьми сотрудников миссии России при НАТО было принято с учётом разведывательных данных. Они указывают на то, что эти дипломаты — офицеры разведки.

«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности», — сказал генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО сократила российскую миссию в Брюсселе с 20 до десяти человек. Восьмерых дипломатов лишили аккредитации, ещё две позиции сократили. Замглавы МИД России Александр Грушко после этого заявил, что пропала последняя вера в искренность заявлений альянса о необходимости диалога с Москвой.

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