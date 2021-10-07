Курск, 7 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Курской области муниципалитеты будут поощрять материально за высокие темпы вакцинации, но лишать их уже выделенных денег не будут даже при плохих результатах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дорога

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Вице-губернатор прокомментировал решение по дополнительной поддержке районов с хорошими темпами вакцинации:

«Районы Курской области, в которых уровень вакцинации выше среднего, действительно получат из областного бюджета дополнительное финансирование на благоустройство территорий и дорог. Муниципалитеты, где прививочная кампания отстает от желаемых темпов, не смогут претендовать на средства сверх положенного лимита. При этом речь не идет о лишении их субвенций на благоустройство, ремонт дорог или какие-то другие цели. Принятое решение не будет действовать в ущерб жителям этих районов, все запланированные проекты так же будут реализовываться», — отметил Смирнов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главам муниципальных округов администрация региона рекомендовала нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения. Районам, где уровень вакцинации превысит 65%, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и дороги.