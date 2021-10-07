В Курской области прокомментировали «премии» активно прививающимся районам
Курск, 7 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Курской области муниципалитеты будут поощрять материально за высокие темпы вакцинации, но лишать их уже выделенных денег не будут даже при плохих результатах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.
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Вице-губернатор прокомментировал решение по дополнительной поддержке районов с хорошими темпами вакцинации:
Как уже сообщало ИА REGNUM, главам муниципальных округов администрация региона рекомендовала нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения. Районам, где уровень вакцинации превысит 65%, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и дороги.