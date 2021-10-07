Тбилиси, 7 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Грузии 15 октября в ряде регионов стартует недельный марафон вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация

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«Работать специальные группы будут в основном в селах. Везде там есть амбулатории и сельский врач», — сказал врач.

Он объяснил, что в Тбилиси сформируют группы медиков, которые поедут в провинцию прививать желающих. За неделю планируется охватить 68 населённых пунктов, общая численность которых составляет 250 тыс. человек.

Гамкрелидзе добавил, что такие недельные марафоны будут проходить регулярно. Всех с их помощью планируется охватить 3,56 тыс. населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным NCDC, за последние сутки выявили 2228 случаев заражения коронавирусом. Распространение инфекции идёт на спад, тем не менее Гамкрелидзе постоянно говорит, что нужно нарастить темпы вакцинации.