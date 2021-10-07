Москва, 7 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Натянутые отношения НАТО с Россией мешают налаживать сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе и по ситуации в Афганистане. Об этом 7 октября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Сейчас Москва, министерство иностранных дел в Российской Федерации уже не в первый раз обратилось к странам-членам НАТО с воззванием по поводу необходимости какой-то реакции на российский односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — заявил Войтоловский.

Он отметил, что отреагировала только Франция.

«Тогда Макрон ответил, что это необходимо обсуждать, но дальше никаких обсуждений со стороны НАТО не последовало», — указал Войтоловский.

«Это вопрос, который может нас привести к очень серьёзной эскалации военно-политической обстановки. Он не обсуждается. А вот такие шаги, как высылка дипломатов, свёртывание контактов — они не позволяют не только обсуждать этот вопрос, но и другие существенные: борьба с международным терроризмом, развитие ситуации в Афганистане, другие риски, связанные с военными и невоенными процессами в современном мире», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.