Тбилиси, 7 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Грузии разрешается делать гражданам ряда категорий третью прививку от COVID-19. Об этом 7 октября сообщила журналистам замглавы минздрава республики Тамар Габуния.

Вакцина

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Она рассказала, что привиться бустерной дозой вакцины можно не ранее, чем через полгода после полной вакцинации. Прививку будут делать лицам старше 50 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Также третьей дозой будут прививать заключенных и работников тюрем.

Ревакцинироваться смогут и те, кто хочет поехать за границу, но привились вакциной, которую в той стране не признали.

«Для этого они должны обратиться к прививочному учреждению. При этом у них должен иметься документ, подтверждающий цели, то есть саму поездку, на основании которого они будут вакцинированы», — сказала Габуния.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 7 октября, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 850 тыс. человек. Это около 30% от взрослого населения страны.