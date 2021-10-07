Москва, 7 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Благодаря влиянию антициклона, в Москве наблюдается повышенный фон атмосферного давления и шестой день подряд устанавливаются рекордные значения. Об этом 7 октября сообщает на своем сайте центр «Фобос».

Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Отмечается, что из-за установлявшегося в Центральной России антициклона одиннадцатый день подряд наблюдается повышенный фон атмосферного давления и последние шесть из них — устанавливаются рекордные значения.

«Вот и сегодня, 7 октября, в Москве был обновлён очередной рекорд — атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 769,6 мм рт. ст., что заметно выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2014 году, и составлявшего 767,2 мм рт. ст.», — говорится в сообщении.

Также указывается, что существует высокая вероятность того, что рекордное значение атмосферного давления в Центральной России может наблюдаться и 8 октября и уточняется, что при этом пик атмосферного давления пройден утром 7 октября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 7 октября в столице России были зафиксированы первые в сезоне заморозки.