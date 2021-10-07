Варшава, 7 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Пятый пакет санкций против Белоруссии обсуждают в Европейском союзе (ЕС) в связи с миграционной ситуацией на границе. Об этом замглавы МИД Польши Мартин Пшидач заявил 7 октября в эфире польской радиостанции Wnet.

Gov.pl Мартин Пшидач

«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — сказал Пшидач, отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых Польшей.

Он напомнил, что ранее против Белоруссии уже вводили несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический пакет. Кроме того, в ноябре-декабре начнут действовать дополнительные американские санкции.

По словам заместителя польского министра, новые ограничения будут чувствительными для «режима Лукашенко». Руководство Белоруссии ощутит дипломатическое давление и давление международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране уже привыкли к санкциям, и призвал не драматизировать ситуацию.

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