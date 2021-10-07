Москва, 7 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Возможность того, что президент России Владимир Путин встретится на саммите «большой двадцатки» ведущих стран мира (G20) со своим американским коллегой Джо Байденом зависит от того, будут на этой встрече главы обеих стран. Об этом 7 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента, в одно время и в одном месте», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля уточнил, что решение об очном участии российского лидера в саммите G20 «еще будет принято с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой».

«Мы сообщим своевременно об этом», — пообещал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу существует, однако в этом вопросе все зависит от коммерческих договоренностей.