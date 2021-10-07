Джакарта, 7 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1393 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 7 октября в Индонезии выявлено 4 224 487 носителей коронавируса.

В общей сложности побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 054 246 человек. За сутки коронавирусом переболели 1946 жителей Индонезии.

Кроме того, от COVID-19 в Индонезии за сутки умер 81 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 494 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

Подробнее в материале:Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса