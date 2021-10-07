В Черногории третьей дозой вакцины от коронавируса привили уже 800 человек
Подгорица, 7 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Черногории уже 800 человек привили третьей дозой вакцины от коронавируса, и интерес населения к вакцинации растет, сообщают в институте общественного здравоохранения.
Пресс-служба правительства Челябинской области
Вакцина
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Институт рекомендует вакцину Pfizer людям старше 60 лет, а более молодые могут получить ту же вакцину, что и две предыдущие.
750 человек привились третьей дозой препаратом Pfizer, остальные препаратами «Синофарм» и «АстраЗенека».Власти рекомендуют людям старше 18 лет получить третью дозу вакцины как минимум через пять месяцев после второй дозы.