Подгорица, 7 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Черногории уже 800 человек привили третьей дозой вакцины от коронавируса, и интерес населения к вакцинации растет, сообщают в институте общественного здравоохранения.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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Институт рекомендует вакцину Pfizer людям старше 60 лет, а более молодые могут получить ту же вакцину, что и две предыдущие.

750 человек привились третьей дозой препаратом Pfizer, остальные препаратами «Синофарм» и «АстраЗенека».Власти рекомендуют людям старше 18 лет получить третью дозу вакцины как минимум через пять месяцев после второй дозы.