Москва, 7 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Winavto.ru Авторынок

По итогам прошлого месяца в России было реализовано 119 485 экземпляров авто (с учетом сегмента легких коммерческих машин). Стоит отметить, что в августе российский авторынок занимал в европейском первенстве второе место по продажам автомобилей.

Кроме того, в сентябре в данном рейтинге сменился лидер. Первое место по продажам новых легковых машин заняла Великобритания. Там было продано 215 312 машин, что на 34,4% меньше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте разместилась Германия с результатом 196 972 проданных авто (-25,7%). Тройку лидеров в данном рейтинге замыкает Франция. В сентябре 2021 года французские автолюбители приобрели 133 835 новых легковых машин, что на 20,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Также в рейтинг вошли Италия (105 175 шт.; — 32,7%) и Испании (59 641 ед.; — 15,7%).

Напомним, в августе 2021 года первое место по продажам новых авто в Европе заняла Германия. На немецком авторынке за отчетный период было реализовано 193 307 автомобилей, что на 23% меньше прошлогоднего результата продаж.

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