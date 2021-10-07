Москва, 7 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Решение руководства НАТО о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы взаимоотношений РФ с НАТО. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, действия НАТО не позволяют России строить иллюзий о возможности нормализации отношений и возобновлении диалога.

«Прослеживается очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО. Перспективы нормализации отношений с Россией подрываются практически полностью», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс (НАТО) принял решение сократить размер миссии России и лишил аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность.

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