Брюссель, 7 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Запад всё более сплачивается, России приходится действовать в мире, в котором «многополярность» существует только в противостоящей Западу его части, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 октября, комментируя доклад депутата ЕвропарламентаТонино Пицулы.

ЕС и США

Как сообщалось ранее, автор доклада («О будущем отношений ЕС и США») от имени Европарламента призвал США «к тесному сотрудничеству с ЕС для разработки общего подхода к ведению диалога сРФ, а также к сотрудничеству с целью совместного устранения многочисленных угроз, исходящих с российской стороны».

» Только недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил о необходимости «большей самостоятельности» ЕС, и вот евродепутат от Хорватии призывает США к «тесному сотрудничеству» с ЕС для разработки «общего подхода» к отношениям с нашей страной и Китаем. В чьих интересах будет этот «общий подход», думаю, всем понятно.

Возможно, этот депутат и не является прямым ставленником США (хотя его хорватское происхождение говорит, скорее, в пользу другой версии), может быть, он искренне верит в способность современной Европы добиться от США действий в её интересах… Пусть верит.