Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 7 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. На острове Пальма, расположенном на Канарах, за минувшую ночь зарегистрировано 16 землетрясений, одно из них — магнитудой 3,5. Об этом сообщает сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Минувшей ночью специалисты зафиксировали в окрестностях извержения вулкана Кумбре-Вьеха в общей сложности 16 землетрясений, пять из них — магнитудой более 3.

Максимальная зарегистрированная магнитуда составила 3,5. Большинство землетрясений находились на глубине 11−14 км.