Москва, 7 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В настоящее время проблема потолка государственного долга США не представляет серьезной угрозы для американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Госдолг в США действительно очень большой. Но пока они могут его регулярно обслуживать, все будет в порядке. Пока реальной угрозы нет. Пока они могут по своим treasures расплачиваться, проценты платить, все будет в порядке. Все остальное — это внутриполитическая игра в американской администрации, — сказал Колганов. — Америка остается надежным местом для инвестиций. Американская экономика работает. Прибыль американские компании приносят. Ценные бумаги федерального казначейства продаются и покупаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден сравнил проблему потолка госдолга с метеором, который угрожает врезаться в американскую экономику.