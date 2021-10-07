Москва, 7 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день президент РФ Владимир Путин не определился с новой кандидатурой на пост главы МЧС. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

61.mchs.gov.ru МЧС

«Пока президент не определился с кандидатурой», — сказал Песков.

По его словам, как только российский лидер определится с кандидатурой, он подпишет указ, а журналистов сразу же проинформируют об этом.

Бывший глава МЧС РФ Евгений Зиничев скончался 8 сентября в результате несчастного случая.