Сеул, 7 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у тринадцати представителей сухопутных войск и одного представителя специального подразделения при министерстве.

Известно, что девять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 248.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1866.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1729 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 289 263.

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