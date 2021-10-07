Баку, 7 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Азербайджане на дому будут лечиться от COVID-19 не только те, у кого болезнь протекает в лёгкой и бессимптомной форме. Об этом 7 октября сообщил журналистам главный инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Врач рассказал, что на домашнее лечение будут отправлять пациентов, у которых состояние средней тяжести. Для них будут разработаны новые протоколы.

«Их лечение должно быть более комплексным. Это будет отражено в протоколах, которые мы представим общественности в ближайшее время», — заявил Эйвазов.

Стоит отметить, что в Азербайджане более месяца снижается число активных случаев заражения коронавирусом. По данным на 6 октября, этот показатель в республике снизился до 13 181.