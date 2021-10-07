Мадрид, 7 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Уголовная палата Верховного суда Испании вынесла приговор депутату от «Unidas Podemos» Альберто Родригесу за удар ногой, который он нанёс полицейскому в 2014 году во время протестов на острое Тенерифе. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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При этом судьи заменили реальный приговор в виде одного месяца и 15 дней тюремного заключения на штраф в 540 евро, которые бывший пресс-секретарь партии должен будет выплатить.

Родригес был оправдан по обвинению в причинении легкого вреда здоровью, поскольку этот вид правонарушения был декриминализирован в 2015 году. При этом ему придется выплатить 50 евро компенсации полицейскому, на которого, согласно доказанным фактам, он напал.

Суд отверг версию депутата от «Unidas Podemos», который во время судебного процесса заявил, что разбирательство — это преследование из-за его политического статуса, и постановил, что на момент совершения преступления обвиняемый «не имел политической значимости».

В решении указывается, что инцидент произошёл около 11 часов утра 25 января 2014 года на демонстрации в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуне. Были организованы различные мероприятия, на которых должен был присутствовать тогдашний министр образования и культуры Хосе Игнасио Верт, и Родригес пошел на акцию протеста под лозунгом «Отказ от LOMCE» (закон, принятый в рамках реформы качества образования). Группа людей собралась у собора этого города на Канарских островах и начала кричать и оскорблять полицейских и священника.

«В определенный момент собравшиеся начали нападать на забор, бросая в офицеров ограждения, а также различные предметы, такие как камни, бутылки с водой и другие», — говорится в приговоре, докладчиком которого был Мигель Кольменеро Менендес де Луарка.

Присутствующие начали проявлять агрессию, и именно здесь Верховный суд опирается на слова полицейского для определения факта агрессии. Основным доказательством, принятым во внимание, является заявление самого офицера, который в ходе судебного разбирательства пояснил, что именно Родригес «добровольно ударил» его «ногой в левое колено».

По мнению судей, эти показания подтверждаются тем, что позже полицейскому потребовалась медицинская помощь, а также тем, что он очень быстро опознал, кто это был: «Доверие к свидетелю подкрепляется также упорством версии, которой он придерживался с самого начала, и отсутствием какой-либо враждебности к обвиняемому».