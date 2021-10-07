Джакарта, 7 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Индонезия получила 1 199 250 доз вакцины против коронавируса.

В Индонезии насчитывается 278 281 780 доз вакцины против коронавируса.

Правительство Индонезии продолжает стремиться удовлетворить потребности национальной программы вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили об эффективности вакцины Zifivax.