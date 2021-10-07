Сеул, 7 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 36 770 человек. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 7 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 823 981 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 77,6%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 227 713 человек, препаратом AstraZeneca — 11 094 379 человек, препаратом Janssen — 1 453 601 человек, Moderna — 6 048 288 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 510 161 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 28 506 355 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 325 804.

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