Цхинвал, 7 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Цхинвали закрыли три школы на карантин из-за роста числа заболеваний COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом 7 октября сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева.

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«Мы постоянно ведём мониторинг в учебных заведениях, решение о закрытии школ и садиков на карантин принимается, если количество заболевших превысит отметку в 20%», — сказала Кочиева журналистам.

Она сообщила, что санитарная служба старается, чтобы в остальных школах продолжалось очное обучение, так как это важно для детей. Дальнейшая ситуация будет зависеть от темпов распространения инфекции.

Кочиева заявила, что в Южной Осетии необходимо вводить ограничения на массовые мероприятия. Она также призвала жителей республики избегать мест скопления людей и соблюдать карантинные меры.