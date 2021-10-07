Белград, 7 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. На предприятиях в Сербии было произведено 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» по российской технологии. Об этом 7 октября сообщил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) с сербской стороны Ненад Попович по итогам подписания протокола 19-го пленарного заседания МПК.

Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Мы произвели 1,5 млн доз вакцин («Спутник V»), а до конца года будет произведено 4 млн доз вакцин», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили об эффективности вакцины Zifivax.