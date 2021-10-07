Хельсинки, 7 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. 7 октября в Финляндии прекращена вакцинация мужчин моложе 30 лет вакциной от COVID-19 препаратом Moderna из-за повышенного риска миокардита. Об этом сообщил шведский новостной портал Omni.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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Решение было принято Национальным институтом здравоохранения и социального развития.

Руководитель ведомства Мика Салминен заявил в интервью Hufvudstadsbladet, что мужчинам моложе 30 вместо этого будут предложены вакцины от Pfizer. Те, кто уже поставил первую прививку вакциной Moderna, могут принять препарат Pfizer в качестве второй дозы.

Вчера Швеция и Дания также приняли решение прекратить введение вакцины Moderna всем лицам, родившихся в 1991 году или позднее.