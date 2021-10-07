Варшава, 7 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался в пользу «движения» Украины и Грузии в сторону Североатлантического альянса (НАТО). Он заявил об этом 7 октября во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

По словам Чавушоглу, Анкара выступает в поддержку территориальной целостности Украины, не признает воссоединение Крыма с Россией.

«Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО», — сказал он.

При этом глава МИД Турции уточнил, что отношения России и Турции являются конструктивными и обе страны ведут интенсивные дипломатические контакты.

«Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) тесные контакты. Мы открыты в нашей политике», — подчеркнул Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анкаре был задержан гражданин России, разыскиваемый Интерполом за участие в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.