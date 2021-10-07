Тбилиси, 7 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 31 828 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2228 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 626 058 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 596 380 победили инфекцию, в том числе 1711 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9162 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4150 пациентов, в оборудованных гостиницах — 633.

Днём ранее в Грузии после проведения 20 262 тестов выявили 2410 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1516 человек, умерли за сутки 24 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии падают темпы вакцинации от коронавируса. Количество прививок, сделанных в сутки упало в сравнении с августом примерно в три раза.