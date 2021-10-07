Джакарта, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили об эффективности вакцины Zifivax, сообщает CNN Indonesia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Вакцина Zifivax показала эффективность против штамма «Альфа» 92,93%, против штамма «Гамма» 100%, «Дельта» 77,47%», — говорится в заявлении агентства по надзору за продуктами и лекарствами.

В Индонезии эффективность вакцины достигла 81,71%.

Агентство выдало разрешение на использование вакцины Zifivax в чрезвычайных ситуациях. Вакцина была создана китайской биофармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom.

В Индонезии выявили 3114 случаев заражения штаммом «Дельта», 65 случаев заражения штаммом «Альфа» и 22 случая заражения штаммом «Бета».

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что Джакарта занимает первое место в регионе с самым высоким распространением штамма «Дельта».