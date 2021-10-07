Стокгольм, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. 4 и 5 октября в регионе Норрботтен (север Швеции) удалось выявить 79 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, особенно в статистике выделяется историческая область Турнедален, где проживают представители одноименного этноса. Об этом 7 сентября сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В последнее время мы можем связать появление очагов коронавируса как минимум с проведением трех религиозных собраний в Паяле, но, вероятно, речь идет о других мероприятиях», — заявил в интервью SVT главный инфекционист Норрботтена Андерс Нистедт.

По его словам, вспышка заболевания в муниципалитете Паяла началась несколько недель назад, но теперь распространилась на весь район Турнедалена.

«К сожалению, я думаю, что это только начало. В ближайшие несколько дней мы увидим много новых случаев заражения в муниципалитетах Турнедалена», — добавил Нистедт.