Стокгольм, 7 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. 6 октября Агентство общественного здравоохранения Швеции временно приостановило введение вакцины от COVID-19 производства Moderna лицам моложе 30 лет. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, посетившего вечером того же дня студию телеканала SVT, для принятия этого решения были веские причины.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина против коронавируса Moderna

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Новое исследование показало наличие четкой связи между введением вакцины Moderna и миокардитом. По словам Тегнелла, таких случаев мало, и у тех, кто уже прошел вакцинацию этим препаратом, нет серьезных причин для беспокойства.

«Через две-три недели после вакцинации риск практически исчезает», — заверил эпидемиолог.

Всего в Швеции подано 119 жалоб по факту предполагаемой связи между вакцинами и миокардитом. Из них 79 связаны с вакциной Pfizer, и еще 40 — с препаратом Moderna.